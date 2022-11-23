王力宏去年底爆出離婚消息後，就相當低調鮮少公開露面，11月16日時報周刊CTWANT直擊淡出演藝圈將近1年的他，正和「台灣第一名模」林志玲及老公黑澤良平（AKIRA）、陳建州和范瑋琪兩銀色夫婦檔，還有富邦蔡明興、翁美慧，及其兒子蔡承儒等共4對夫婦好友們，於台北市松山區某私廚聚餐。當晚王力宏不僅神情氣色很有精神，還與旁人有說有笑，與蔡明興還勾肩搭背，似乎已將和前妻李靚蕾官司陰霾，拋到九霄雲外。

蔡明興的媽媽蔡楊湘薰也抵達私廚一同用餐。（圖／本刊攝影組）

林志玲的老公AKIRA稍晚也抵達私廚與大家會合。（圖／本刊攝影組）

11月16日台北市松山區的夜空星光好耀眼，本刊記者當晚7點多碰巧行經該區一家超有名私廚門口，數輛清一色的高檔黑轎車，陸續停在餐廳門前，先行下車進入餐廳則有林志玲前老闆富邦藝術基金會執行長翁美慧，身旁當然是老公富邦金控董事長蔡明興，而他們剛成為富邦人壽法人董事代表獨子蔡承儒也一同出席餐會，就連蔡明興的媽媽蔡楊湘薰也現身聚會，而林志玲不久後也抵達該餐廳，愛相隨的老公AKIRA則於稍晚9點半現身。恰好隔日就是林志玲和AKIRA的結婚3周年紀念日，推估這樣大陣仗除了為剛升官的蔡承儒慶祝外，也一併為林志玲夫妻歡慶結婚紀念，這場飯局真可說是「雙喜宴」。

好久不見的王力宏忽然現身，在私廚外與蔡明興夫婦話家常。（圖／本刊攝影組）

黑人與范瑋琪一同離開，夫妻倆手牽緊緊感情很好。（圖／本刊攝影組）

時間來到晚間10點，已有長輩用完餐後先行搭車離開。本以為這就是繼10月21日本刊直擊後又一場志玲姐姐與「前老闆」蔡家夫婦敘舊的聚會，但散會時卻驚見范瑋琪口中「沒有血緣、卻是永遠的家人」的王力宏也列席其中。10點40分，王力宏與黑人陳建州出現在餐廳門口，黑范夫妻倆與大家簡單道別後，手牽著手恩愛地散步離開，而王力宏則在門口又與蔡明興夫婦聊開了，似乎在餐廳內還有很多話沒講完。

王力宏在私廚門口與蔡明興「手來腳來」，上演許多好兄弟才會有的動作。（圖／本刊攝影組）

在離去之前王力宏與蔡明興和蔡夫人翁美慧都深深擁抱。（圖／本刊攝影組）

帶著棒球帽的王力宏數度拉下口罩，臉上乾淨俐落沒有鬍子，雖然可以看出頭髮長度及肩，但神情氣色相當有精神，看來心情大好，不僅將手搭在年紀大他19歲的長輩蔡明興背上，還用右手輕拍對方的手肘，蔡明興也完全不在意，反而是雙手合十笑臉迎人，看得出這對忘年之交的感情相當不錯。

最後王力宏分別與蔡明興夫婦熱烈擁抱道別，才愉悅地用小跑步離開，似乎是想追上先走一步的家人黑范夫妻。而他當晚在眾多如家人般的好友陪伴之下，讓這位好久沒公開現身的歌王，感受到開心溫暖的家的氣氛。緊接著，林志玲夫妻也走出餐廳，白帽子、白上衣加花長裙，綁著兩根麻花辮的造型看來清新甜美，與蔡明興夫妻道別後，與老公一起搭車離開。

戴著白帽綁著兩股麻花辮的林志玲，與老公AKIRA邊笑著邊步出私廚，看得出這場聚餐非常溫馨愉快。（圖／本刊攝影組）

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