金鐘視后黃姵嘉上月大方認愛邱昊奇，還在IG上曬出對方照片，戀情十分公開。時報周刊CTWANT日前在台北市中山區發現黃姵嘉頂著素顏約會，過程中邱昊奇一度累到睡著，黃姵嘉也大方在對方面前拿出電子菸解癮，看得出對彼此都很自在沒包袱。

邱昊奇和黃姵嘉在咖啡廳約會，但邱好奇才翻開書本沒多久，就閉眼低頭進入夢鄉。（圖／本刊攝影組）

邱昊奇睡得很沉，看來相當疲倦。（圖／本刊攝影組）

十一月十日下午五點多，本刊在台北市中山區某影城的咖啡廳，發現邱昊奇和黃姵嘉這對情侶檔，有趣的是，邱昊奇似乎很累，打開書本沒幾分鐘就睏意來襲，他把書攤開在桌上，低著頭閉上眼睛就進入夢鄉，究竟哪本書籍助眠效果如此顯著，令人十分好奇。而一臉素淨的黃姵嘉則默默閱讀手上的書，讓男友好好休息，兩人相處模式看來都讓彼此很舒適。

邱昊奇睡醒後，嘟著嘴向黃姵嘉索吻、女方也伸手回應，邱昊奇接著吻起黃姵嘉的手，也將臉磨蹭女方的手，讓女方逗弄他的下巴。（圖／本刊攝影組）

睡飽的邱昊奇在一陣甜蜜動作後，又與黃姵嘉繼續看起書來。（圖／本刊攝影組）

不久，邱昊奇醒來，手抵著下巴，深情款款看著女友，簡單交談幾句後，俏皮嘟著嘴唇貌似索吻一般，黃姵嘉則伸出左手撫摸著他的臉頰回應，邱昊奇這時像是淘氣的孩子，連續親吻兩下女友的手，接著將臉貼在對方的手上撒嬌，儘管咖啡廳中客人眾多、差不多滿座，但熱戀中的他們絲毫不受影響，眼中似乎只有對方。

兩人相當有默契地同時打哈欠伸懶腰，畫面逗趣。（圖／本刊攝影組）

離開咖啡廳後兩人前往影城百貨美食街用餐。（圖／本刊攝影組）

差不多到用餐時間，五點四十八分，兩人很有默契地抬頭看了看周遭，接著竟然神同步一起打哈欠、伸懶腰，收拾好隨身物品、戴上口罩離開咖啡廳，接著走到地下一層的美食街用餐。

兩人用餐後，牽手走出影城，原來是找戶外空間讓黃姵嘉抽電子菸。（圖／本刊攝影組）

六點四十分，小倆口飽餐後走出影城，緊牽著對方的手漫步街頭，買好飲料後，找了個僻靜的角落。像是有聊不完的話題似的，小倆口繼續聊天，黃姵嘉一邊拿出電子菸解癮，一旁的邱昊奇則是默默等待，臉上沒有半點不悅。接近七點時，兩人進入影廳欣賞電影《哈勇家》，就如熱戀情侶般約會行程排滿滿。

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黃姵嘉在路邊抽起電子菸，男友邱昊奇默默在旁等待。（圖／本刊攝影組）

兩人最後又回到影城準備進場看電影。（圖／本刊攝影組）

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