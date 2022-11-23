中華電：世足賽總收視人次將破2,500萬

2022 FIFA卡達世界盃觀賞人潮湧入，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財22日表示，開賽前MOD及Hami Video流量已較平時提高10多倍，樂觀看待本屆世足賽收視總人次將破2,500萬，相較四年前的1,700萬，估將成長近5成。

蘇添財強調，本屆世足賽有幾項亮點吸引收視人潮爆增，其一，主辦地今年在卡達，所有球賽幾乎都在晚上而非半夜或凌晨舉行，加上阿根廷名將梅西第五屆參賽，可能是他足球生涯最後一次參賽，也是葡萄牙名將C羅的最後一役，加上巴西內馬爾、法國盧卡斯等多名知名球員參賽吸引不少球迷關注。

除此，今年的抽獎最大禮是特斯拉電動車一台，吸引不少民眾試手氣。中華電信個人家庭分公司副總經理胡學海表示，除了限量訂購888方案具有資格，今年也特別「禮遇」MOD「 運動館」的老客戶，以「回娘家」方案回饋，不需要訂購888世足專案，同樣可以參加特斯拉電動車的抽獎，也是促成這次世足賽開賽前後湧入收視人潮的原因產。

中華電信22日特別在台北東區服務中心舉辦首場世足直播派對，並於晚上5點50分透過大螢幕直播世界盃強隊阿根廷對上沙烏地阿拉伯的賽事，11月27日起也將在台北、台中、台南、高雄四間指定門市陸續舉辦世足賽假日活動。

蘇添財表示，MOD、Hami Video這次將完整轉播卡達世足賽64場賽事，開賽前倒數10天，流量已較平日提高10多倍，開幕戰地主國卡達對上厄瓜多，MOD頻道總接觸人數超過60萬人線上觀戰，Hami Video在訂戶數及觀看流量創下新高，付費訂戶數成長2.2倍，開幕戰觀賽流量較上屆相比增加3倍。

中華電強調，本屆世足賽有效引流更多的新用戶加入，包括MOD希望增加20萬用戶，預期將比上屆世足賽新增12萬或去年東奧增加19萬來得多，同時在線收看用戶以100萬為目標，整個賽程的Hami Video總瀏覽人數也預期將超過去年東京奧運的2.7億。