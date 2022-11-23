中天美女主播周玉琴日前認愛名嘴賴岳謙，昨（22）日晚間於社群媒體宣布兩人登記結婚，更寫下：「今天是個好日子，適合辦大事，1122成雙成對。玉岳之盟，情牽一世！」貼文曝光許多網友紛紛獻上祝福。

今年52歲主播周玉琴八月於節目上認愛64歲名嘴賴岳謙，據悉兩人都是再婚，彼此是因節目認識，一開始並無結婚的規劃，兩人在認愛後也曾在直播上透露在一起的過程，起初是賴岳謙早已對周玉琴有好感，幾度邀約對方吃飯卻遭「已讀」未回，讓他相當難過，但歷經幾個月契而不捨的邀約，終於感動周玉琴。

在認愛沒多久後，周玉琴在昨（22）日晚間於臉書上發文宣佈，登記結婚的消息「今天是個好日子，適合辦大事，1122成雙成對。玉岳之盟，情牽一世！」文中附上兩人的合影，照片中可見周玉琴身穿紅色洋裝，手中拿著玫瑰花，兩人看著鏡頭微笑，看起來相當幸福。

貼文一出，隨即引來網友們的祝福「大大的恭喜」、「執子之手，與子偕老」、「祝百年好合，郎才女貌好登對」、「恭喜玉琴主播與賴老師,祝琴瑟和鳴、百年好合」、「玉琴姐要幸福一輩子唷」。