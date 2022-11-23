汪小菲近日被爆出未履行離婚協議，拖欠生活費約5百萬遭大S提告，導致他情緒失控，放話要親自抵台對質大S，結果媒體等了一天，都遲遲不見他的蹤影，彷彿消失一般，微博也沒再更新，直到昨晚晚間23點08分發文稱，「徐媽媽要我別說了」，並要求小S閉嘴，並再次提及許雅鈞八卦，不過目前已經刪文。

從微博網友截圖中可以看到，汪小菲22日晚間23點08分在個人微博發文稱：「今天我心愛的徐媽媽給我留言，讓我別說了，沒問題，讓你家那個小玩意兒給我閉嘴。還有他老公那事兒。真噁心，道貌岸然我只服你！」

汪小菲昨(22)日晚間發文，地點顯示北京。(圖/汪小菲 微博)

目前該篇貼文在網友23點10分截圖時，已被刪文，而貼文發布地點位在「北京」，間接證實汪小菲還在大陸，並未來台「取走床墊」。許多網友失望直言，「對汪小菲很失望，浪費不少時間。」，並且指出「汪小菲應該是因為母親張蘭的原因而不敢來。她怕汪小菲在台灣被欺負。」

而不少在直播間的網友也熱烈留言回應，表示「汪小菲人呢」、「他只要出現，我買一箱支持」、「感覺現在對錯已經不重要了，只是為了爭一口氣」、「不會進去了沒拍到吧」、「到底去沒去啊，飛機都要起飛了。」