屏東縣第五選區（林邊、南州、崁頂、佳冬）三連霸的現任議員林玉花，在本次任期中罹患癌症，抗癌之路走得辛苦，考量身體狀況後未挑戰再連任，不料22日晚間驚傳過世，其臉書也發出「Rip」3字，證實林玉花病逝，享年58歲，讓不少鄉親好友感到難過，紛紛留言表達哀悼。

林玉花2005年代表民進黨參選屏東縣議員第5選區，雖然未成功當選，但僅差約200票，強勁實力讓不少人有所期待，2009年再度挑戰即以2票的差距險勝，隨後靠著親民的態度深耕地方，2014年時以8975票的第2高得票數衛冕，2018年也成功連任。

不過林玉花在本屆任期中發現罹患癌症，身體每況愈下，日前登記時經過考量決定不再挑戰連任，不料卻在投票前夕傳來噩耗，讓許多鄉親朋友們感到不捨，其蔡姓助理也在臉書上證實，林玉花於22日晚間10時病逝，「雖然難過又不捨，但也願您擺脫痛苦一路好走，妳在我心中永遠是最好的議員，能當妳的助理我感到無比驕傲」，「我真的好想妳」。

貼文一出，震驚不少人，從深夜至今陸續有支持者到她的臉書留言哀悼表不捨，寫下「不捨的心情真的無法言語，妳功課已圓滿、隨佛修行了！」、「離苦得樂」、「最好的議員 一路好走」等語。

林玉花病逝，依現行地方制度法規定，因剩下任期不足2年，且缺額未達總名額二分之一，因此不再補選，但為地方政壇留下一絲遺憾，不少民代都表示，不捨失去1位好同志。