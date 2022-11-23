金管會為穩定台股再出招，為避免外資因資金調度需求將台股作為提款機，宣布開放外資可用持有台股部位作為海外投資活動擔保品，往後外資若進行海外投資有資金需求，不必再透過賣出持股籌資，可用台股向海外金融機構作為擔保借外幣，有望減緩台股賣壓。

證期局主秘黃厚銘表示，金管會已與央行取得共識、確定大方向架構，但擔保品種類、成數、可參與對象等配套規範仍由證交所規畫中，且尚需與集保結算所協調、並考量外資實務作業需求，整體方案敲定後將與外資溝通確定後再對外公布，將力拚盡快敲定。

據金管會統計，截至21日外資持有台灣上市櫃股票市值逾新台幣19兆元，占比達38.49％。外資因調度資金需要，實務上須以股票投資部位進行擔保借款，或作為衍生性金融商品等交易的擔保品或保證金。

依現行規定，金管會已開放外資可向國內金融機構辦理新台幣借款買進台股。為吸引外資持續投資台灣，金管會參酌美國商會2022年美商白皮書提出建議，並徵詢央行意見取得共識，宣布將開放外資可用台灣上市櫃股票作為海外投資活動擔保品。

據金管會初步規畫，從事海外交易活動的外資雙方，皆需為在台灣合格登記的境外外國機構投資人（FINI），且資金提供者需為外國券商或銀行，並將以外資持有台股市值的一定成數作為提撥擔保品額度上限，由提供擔保品的外資所委託的國內保管機構逐日控管額度。

而擔保品若因違約而處分，應依規定向央行及證交所辦理申報。金管會已責成證交所與集保結算所研議配套措施，包含參與對象、擔保品提交、更換及領回、處分、控管方式等作業細節及相關操作辦法，預計近期內公布配套措施。

金管會預期，開放後外資若有從事海外投資活動的資金需求，將可用台灣上市櫃股票作為擔保品獲取資金，無需賣出台股持股部位，有助增加外資資金運用彈性及持有台股投資部位意願，可望減少台股賣壓，有助促進金融市場流動性及強化證券交易市場穩定性。