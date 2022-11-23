金管會公布上市櫃公司公告申報2022年前三季財報概況，扣除第一上市櫃、金融業及未如期出具的4家公司，合計營收30.15兆元、年增達3.21兆元或11.94％，稅前淨利3.8兆元、年增達4884億元或14.7％，雙創同期新高。

證期局主秘黃厚銘表示，上市公司中福(1435)、隆銘(3018)、如興(4414)及上櫃公司駿熠電(3642)未如期出具第三季財報。其中，中福及如興先前已因無法出具第二季財報，已自8月18日起暫停交易，隆銘及駿熠電則自11月17日起暫停交易。

黃厚銘指出，中福及如興若無法在半年內完成補申報，最快恐在明年4月初下市。隆銘及駿熠電若連續半年無法恢復交易，最快將於明年6月下旬下市櫃。黃厚銘表示，4家公司遲交財報均為獨立事件，並未出現異常或爆量狀況。

金管會統計，不含第一上市的上市公司前三季營收28.15兆元、年增12.37％，稅前淨利3.54兆元、年增達14.42％。不含第一上櫃的上櫃公司前三季營收2兆元、年增6.33％，稅前淨利2692億元、年增達18.64％，均改寫同期新高。

其中，上市公司前三季獲利成長，主因半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長。航運業雖面臨塞港逐步緩解及運價鬆動，惟受惠長約運價保護及匯兌利益挹注。電子零組件業則因5G、伺服器及車用電子等終端需求維持穩健。

至於上櫃公司前三季獲利成長，主因光電業受惠終端需求增加及毛利提升，半導體業受惠市場需求強勁、銷售價量俱增，電腦及周邊設備業受惠宅經濟影響帶動出貨增加，以及部分公司認列處分子公司利益挹注。