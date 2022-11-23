一名女網友分享，她的工作必須要使用電腦，但她到公司報到的時候，公司卻請她自備筆電，或者從一堆老舊的公司電腦中選一台來使用，而她因為不願意將私人電腦拿來工作，便決定向公司領取電腦，怎料，這台電腦的卻卡到不行，讓她工作到很崩潰，也不知道怎麼辦才好？引起網友討論，不少人認為，無法提供員工上班需使用設備的公司，還是快逃吧！

一名女網友昨在Dcard上發文表示，最近剛到某間公司工作，報到那天卻收到要自備筆電的要求，否則就只能用公司老舊的筆電，而她因為不想使用私人電腦工作，就向公司領了一台筆電，怎料，這台電腦卻舊到無法更新系統，且時不時就會當機，讓她經常因為電腦當機而大崩潰，甚至會工作到很憤怒，因為電腦實在太當了。

女網友無奈地說，一間公司要聘用員工，準備好工作相關的設備不是必須的嗎？但她發現近期似乎有許多公司都要求員工自備筆電，要不然就只能接受老舊的電腦、超級沒效率的工作，這樣的狀況讓她無法理解，也很好奇大家有沒有什麼好辦法解決。

貼文引起網友討論，「無法接受要自備筆電的公司。待過一次，後來工作太操，筆電出了狀況，公司也不願意補貼修繕費用，還說那是私人電腦」、「覺得自備筆電很奇怪，去上班還要自己準備設備」、「電腦卡慢當機，我就開始擺爛，主管問進度我就直接說電腦破影響到我的生產力」 、「工作就跟談戀愛一樣，連筆電都不幫你準備好的公司，就跟伴侶還要跟你AA月子中心的錢一樣，快逃比較好。」