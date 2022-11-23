汪小菲和藝人大S離婚後，遭爆未履行離婚協議，積欠約500萬元生活費，讓大S向法院提告聲請強制執行獲准，導致部分資產恐遭查封，對此他不滿怒稱自己支付鉅額生活費，還氣罵具俊瞱「窩囊廢換個床墊行嗎？」對此，主播陳明樂昨(22日)也跟上時事議題，發文扯了床墊一事，意外引發網友議論。

汪小菲傳出沒支付家用被大S提告，讓他氣得大動作發文怒批前妻一家人，甚至暗酸具俊「別人著就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」張蘭日前也在直播中也提到，汪小菲為了找到能讓大S躺得舒服的床墊，前後換了10多個，軟度還是照著大S脊椎量身訂製，讓網友瘋猜購入床墊疑似是瑞典名床「Hästens」，最貴價格高達250萬元，客群幾乎都以富豪為主。

主播陳明樂昨(22日)跟上這波時事議題，在臉書發文透露想換張好床墊，可是沒有百萬，求網友能夠推薦高CP值款，更直白表示：「老公未必願意跟你睡很久，所以好的床墊陪你睡到天長地久」，雖然沒有明指所言何事，但不難看出在藉此暗諷汪小菲。

對此，網友紛紛留言：「看到一些人認真回文，我笑了，美女妳可真壞」、「百萬是基礎型號，最高御用要近千萬」、「要有9個百萬才買得起喔」、「你是不是藉機會酸誰」，意外引發討論熱潮。