2022九合一大選將於11月26日舉行，中選會與指揮中心定調確診者無法外出投票，違者最高可罰200萬元，引發議論。對此，前民進黨立委沈富雄透露，他日前碰到中選會主委李進勇時，並跟李說他怎麼那麼笨，讓他們投票有什麼關係，緊張什麼。李進勇則回應「他們不放人」。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中指出，他早上在豆漿店碰到李進勇，並說李進勇怎麼那麼笨，讓他們投票有什麼關係，在緊張什麼，這個疫情沒關係，李進勇則僅回「他們不放人」一句話。沈富雄認為，李進勇聽衛福部跟防疫中心的話，把自己看成矮一截。

沈富雄此話一說完，一旁的前民進黨立委郭正亮則直呼，「所以不是中選會決定的，是衛福部決定的？」沈富雄解釋，李進勇只告訴他「他們不放人」。郭正亮則表示，他會理解成是衛福部的決策，沈富雄則認為，李進勇是好意跟他說，要郭正亮不用再進一步解釋。

沈富雄也表示，他跟李進勇提到，現在到處都是（確診）黑數，排隊投票的也有黑數。沈富雄提到，中央研究院院士陳培哲日前建議可讓確診者穿隔離衣出門投票，沈富雄認為，若前面、後面都是黑數，不是一樣嗎？沈說目前一天約兩萬人確診，比起可能的黑數，根本微不足道。沈富雄說今天會有這個爭議，就是從頭到尾對於這個病到目前為止有多嚴重，沒有共識、沒有定論。

資深媒體人、中廣董事長趙少康21日也在臉書提及，被政府除籍、大小三通受阻、不讓確診者投票等，加起來約有100萬人無法行使基本的投票權。趙少康諷刺表示，如果在這種幹掉對方百萬票的狀況下，若民進黨還選輸，就真是「自作孽不可活」