4年一度的世界盃熱鬧開踢，也帶起了運動彩券的買氣，22日這場阿根廷對陣沙烏地阿拉伯的組合，被外界看好能輕鬆過關的「藍白軍團」，卻遭沙烏地阿拉伯連轟2球翻盤而輸掉比賽，根據《ETtoday東森新聞雲》報導，有彩券行業者表示，有位球迷狠砸10萬投注阿根廷贏球，最終卻血本無歸。

由超級球星梅西（Lionel Messi）所率領的阿根廷，對陣世界排名遠不及自己的沙烏地阿拉伯，讓許多人下重本將希望寄託在阿根廷身上，上半場梅西率先以12碼罰球攻進球隊第1分，沒想到下半場風雲變色，沙烏地阿拉伯在不到10分鐘之內接連踢進2球，阿根廷比賽尾段反攻未果，最終以1比2爆冷落敗，不僅是阿根廷主力球星梅西傻眼，連球迷也都不敢相信這是事實。

世界盃前以1賠6.50奪冠賠率高居第2的阿根廷，在輸掉首場比賽後，賠率已經下降到1賠10.00退居第4，阿根廷甚至連從小組晉級都有危機，據《ETtoday東森新聞雲》報導，士林夜市知名「飛來發彩券行」業者黃偉祺表示，有球迷花了10萬壓在阿根廷身上，得知輸球的結果後在門市捶心肝。

黃偉祺提到，每次世界盃都會讓彩券行買氣相當不錯，但這次前三天的人潮就很熱絡，而他也提醒球迷不要過度投注，買運彩一邊欣賞球賽，一邊吃炸雞開心就好。