民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰日前接受港媒《中評社》訪問時直言，蔡英文領導的民進黨已失去民主價值，早就不是本土政黨了，同時他也提到，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清所發起的「新黨外運動」已經開始發酵。

《中評社》昨（22）日報導，許國泰17日南下高雄為國民黨籍市長候選人柯志恩站台時，曾以桃園市長鄭文燦連任後，發生八德國民運動中心與楊梅區公所出包等事為例，批評連任者容易因缺乏選民監督而變得囂張，也呼籲市民選擇真心為大家付出的柯志恩，不要步入桃園後塵。

然而在桃園，許國泰卻未力挺國民黨市長候選人張善政，而是改挺鄭寶清，他解釋，這是因為國民黨爛、民進黨壞，支持無黨才有清流、沒有包袱。許國泰也質疑，在這場選戰看到藍綠陣營互罵，各陣營的許多議員選將也勇於揭弊，或跑到對手陣營嗆聲，但若在己方陣營的市長候選人當選後，這些議員選將是否還會繼續在議會用力監督？

許國泰指出，他看到跟著鄭寶清的無黨籍袁慧心和新黨游智彬等議員候選人，都誓言若鄭當選，會用力監督，不會跟藍綠選將一樣，各護其主，遇到錯誤不敢吭聲。許國泰強調，他們這一輩投入民主運動，從黨外時代開始就扮演永遠的反對黨，在戒嚴時期不怕被關，前總統陳水扁執政時期，他們看到不對的事就會跳出來反對，不會黨意凌駕民意。

最後許國泰認為，鄭寶清帶出的「新黨外運動」，已在桃園漸漸發酵，因為只有無黨才有條件改變現況。