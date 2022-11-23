屏東一名女子小芳（化名）與前夫在7年前離婚，但仍維持交往同居關係，前夫今年初突然提議分手，她則希望挽回對方說「我要學大S追求自己的幸福」，殊不知對方已與其他女子結婚，男方正宮後來發現訊息求償60萬，小芳則主張從不知道對方已婚，法官認定求償於法無據，駁回訴訟。

判決書指出，正宮提告主張小芳是丈夫的前妻，離婚多年，小芳今年2、3月傳簡訊給丈夫「我要學大S追求自己的幸福，不管成不成功，我都要去嘗試」，試圖追回對方，2人曾在住所擁抱、接吻、親胸部等行為，正宮後來發現簡訊內容，決定提告求償60萬。

小芳則說，她與前夫在104年離婚，108年至110年仍同居維持交往關係，後來在今年1月協議分手，前夫曾說「我累了，好好照顧自己」，2人訊息來往都是要求返回鑰匙和信件不要寄來住所等內容，她也從不知道對方已婚，後來知曉後跟對方說「你既然選擇她了，就請好好珍惜她，不要再傷害另外一個女人」。

小芳說後來傳訊息都只是希望對方能給分手一個交代，2人在住所碰面，是她以為對方要說已與現任女友分手，卻遭對方強行摟抱，她後來藉故躲開並讓對方離開；法官認為，男方未明確告知小芳自己己婚，難認被告知道對方為有配偶之人，且正宮未舉證小芳有何故意或過失，請求賠償於法無據，因此駁回，可上訴。