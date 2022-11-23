金管會推動「鼓勵境外基金深耕計畫」邁入第10年，為鼓勵境外基金機構長期在台經營資產管理業務、並促進永續發展，在參酌投信投顧公會及業者意見後，宣布將修正相關規定，放寬境外基金機構適用優惠措施的認可期間，有8家業者受惠。

為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展台灣資產管理市場，金管會2013年起推動「鼓勵境外基金深耕計畫」，強化對台灣資產管理人才培育，符合深耕計畫一定條件的業者，可適用各項優惠措施。

金管會近期參酌投信投顧公會及業者意見，將修正「鼓勵境外基金深耕計畫」及問答集，針對長期取得深耕計畫認可的業者，放寬適用優惠措施的認可期間，並在問答集明定鼓勵境外基金機構協助總代理人或在台據點發展ESG業務評估標準。

證期局主秘黃厚銘說明，此次修正有2大重點。首先，為因應業者需求、鼓勵境外基金機構長期在台經營資產管理業務，若境外基金機構連3年獲金管會認可，可在第3次獲認可的次年，申請認可有效期間從1年延長為2年。

黃厚銘表示，目前連3年獲金管會認可的境外基金業者，包括聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、NNIP及富蘭克林等8家業者。在此次完成規定修正後，上述8家業者將可在明年6月底前，提出深耕計畫適用2年優惠措施的認可期間申請。

其次，配合3月發布的「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，金管會此次在境外基金管理辦法問答集「鼓勵境外基金深耕計畫」增訂釋例，說明與ESG相關的「其他具體績效貢獻」事項的評估標準，以促進台灣資產管理業者的永續發展，為所有境外基金業者均適用。