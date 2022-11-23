電子保護元件及天線產品廠佳邦科技(6284)持續擴建竹南廠區，除竹南二廠預計於今年第4季啟用，竹南三廠廠辦大樓亦舉行上樑典禮，預計於2023年第2季完工啟用，將作為佳邦研發行政總部大樓，成為全球總部中心。

佳邦以天線、高頻電感、功率電感、保護元件等四大產品線為主力，其中，GPS定位陶瓷天線為世界主要供應商，主要供應汽車市場與通訊計時定位應用，佳邦自2018年加入PSA華科事業群，已投資新台幣近30億元於苗栗竹南廣源科技園區興建二、三期廠房，其中竹南二廠預計於今年第4季啟用。

隨著全球電子產業的趨勢朝5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展，佳邦因應世界潮流趨勢，積極布局車用電子、高階5G通訊與手機等市場，進軍利基型高單價被動元件市場。

佳邦表示，竹南三廠為興建地下二層、地上七層，總樓地板面積達1500多坪的新穎節能廠辦大樓，預計於2023年第2季完工啟用，可容納250名員工及規劃五座微波暗室實驗室，將作為佳邦研發行政總部大樓，並成為全球總部中心，為營運與研發再添動能。

儘管俄烏戰爭引發原物料和能源價格大漲，通膨升息衝擊全球經濟，且受新冠肺炎疫情的影響，客戶下單與出貨動能降低，不過隨著疫情趨緩，邊境逐步開放管制，在業外挹注下，佳邦科技今年前3季每股盈餘達4.22元，較年增39%，累計前10月合併營收52.87億元，年減4.2%。