社會有不少需要幫助的弱勢族群，一男網友表示，昨晚在超商目睹一名帶孩子的婦人，順手牽羊被店員逮個正著，店員要打電話報警時，婦人當場落淚說自己是中度智能障礙、失業、存款遭前夫盜領等，他於心不忍向店員說，願意替婦人結帳，同時請婦人簽切結書，他還包了一包紅包給婦人，但他事後質疑「我這樣算姑息養奸嗎？」貼文引發網友熱烈回應。

原PO昨（22）日於臉書社團《爆怨公社》指出，昨晚在超商買東西，一名牽著小孩的婦人手拿未結帳商品走出店門，被店員叫住，還在婦人包包找到偷竊商品，正當店員要打電話報警時，婦人哭得泣不成聲，說自己領有中度智能障礙手冊，近日失業又遭前夫盜領存款，身上一無所有才會鋌而走險。

原PO表示，婦人激動情緒連帶影響身邊的孩子，他於心不忍向店員表示自己願意替婦人結帳，並請婦人簽切結書，若有再犯就將她送到警局，接受法律處置，店員才同意不將婦人移送法辦。原PO和婦人走出店門後，他包了一包紅包給婦人，希望她能給身邊的孩子吃飽喝足，他感嘆地說，「這大概是我能做的事，畢竟我以前也曾不懂事，至少我現在還有能力幫助他人，我這樣算姑息養奸嗎？」

貼文曝光，引發網友回應，「希望你的好意可以感化她，以後不要再犯」、「既然幫了，那就相信是好事，你很讚的」、「既然出手了，就不用去想事後，社會上有太多太多的弱勢，在絕望之際需要你這樣的愛心」、「我覺得你做的很棒，因為你有想到孩子」。

留言中也有人說，「這種通常都是偷好幾次了，被店員盯上」、「確定不是慣犯嗎？感覺就是太常，被店家記住了」、「比較建議通報社會局」、「有小孩的一律通報社會局」。