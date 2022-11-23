2022卡達世界盃開打，不料第2天就接連爆出冷門，由梅西領軍的世界排名第3阿根廷，昨天對上世界排名第51的沙烏地阿拉伯，最終以1比2吞敗。對此，一名自稱是「南投明燈」的吳姓男網友履行開賽前承諾，阿拉伯爆冷贏阿根廷就請100份雞排，今晚在南投家樂福夜市發放，到場就可以拿。

吳姓男網友昨發祭品文，如果沙烏地阿拉伯爆冷贏阿根廷，請吃100份雞排。(翻攝自臉書南投人聊天室)

自稱是「南投明燈」的吳姓網友22日上午9時左右在臉書「南投人聊天室」發祭品文，「如果晚上世足賽沙烏地阿拉伯爆冷贏阿根廷，請吃100份雞排」，吸引不少網友留言卡位，等吃雞排。

結果22日晚間比賽結束由阿拉伯2比1勝出，「南投明燈」願賭服輸，確定發雞排，地點也出爐，表示今天（23日）晚間6時在南投家樂福夜市現場發放100份雞排，1人1塊，發完為止，不用憑留言，人到現場就可以拿，「南投明燈，敢允敢作」。

網友們對於「南投明燈」說到做到都大讚帥氣，「了不起，負責」、「真男人」、「雞排要切不要辣，謝謝大哥」、「明燈先報這次你下注哪隊？我去買相反的」。