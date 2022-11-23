從軍35年、現職陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官向德恩，遭到大陸吸收為共諜的邵姓男子利誘洗腦，簽下「支持兩岸和平統一」效忠誓約書，接受大陸每月4萬元供養。檢調發現，邵男10餘年前因擔任金門媒體記者，認識不少前線部隊主管及同業人士，甚至軍方媒體也是他吸收對象，據傳他吸收的軍官中，也包含前任國防部所屬軍職的軍媒記者，目前正深入釐清中。

調查局及國防部政治作戰局今年中先鎖定邵男，發現他過去在金門當電視台記者，擅長用飲宴、送禮的方式吸收國軍高官，相關證據全寫在筆記本內。

據了解，該位校級軍官的軍媒記者，早已在10年前退役，但因採訪關係，擁有不少軍中學長學弟及人脈，與邵男相當熟識，因此早已成為邵男吸收對象。

據了解，該為軍職記者在退役後，與邵男搭上線，接受出國食宿招待，甚至幫忙刺探軍中情資，目前檢調單位正積極偵辦，並釐清邵男吸收對象層級。

不過檢調也發現，邵男企圖吸收的層面相當廣，幾乎金門前線部隊、國軍醫院都是他企圖利誘對象，但都遭到嚴詞拒絕並保持警覺，因此實際上遭吸收人士相當有限。

國防部表示，政戰局協同國安單位，調查中共在臺發展組織案，循線查獲向姓上校涉嫌觸犯國安法及貪汙治罪條例。目前全案已進入司法偵審程序，將持續配合檢調偵辦。

國防部表示，本案凸顯中共對我滲透吸收、蒐情竊密，已形成嚴峻威脅。國軍近年除持續落實保防教育，深化官兵安全警覺；亦針對內部具違常徵候人員，實施深度考核，已發揮機先防處之效。

國防部強調，未來將持恆強化官兵反情報教育，深化安全調查工作；並與國安單位密切協作，以發揮保(偵)防能量，共同反制中共滲透蒐情。