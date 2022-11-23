小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。六大公股金控銀行明年擬配發的現金股利曝光。根據包括合庫金、華南金、第一金、兆豐金、彰銀、台企銀等六家上市公股金控、銀行提報給財政部明年度的繳庫盈餘所設算的每股現金股利，倘若以各大行庫目前股價來看，其中合庫金、第一金和兆豐金平均現金殖利率水準均接近4％，另外三家則約介於1.57％～2.28％。

【1】公股4金2銀 明年股息曝光

根據六家公股金融機構提報財政部的現金股利配發規劃，合庫金、第一金將比照今年，同樣配發每股1元的現金股利，彰銀也比照今年配發0.5元現金股利，兆豐金則由於受到兆豐產險防疫保單虧損的影響，擬配發的現金股利從今年的1.4降至1.2元。

台企銀則由於今年的獲利較去年幾乎倍增，因此現金股利從0.1元拉高至0.2元；至於華南金因計畫配發較多股票股利，因此已獲財部同意，明年度發放的現金股利自今年的0.78元減少為0.5元。

【2】蔣尚義回半導體圈 為哪樁？

半導體業人事再掀新波濤，淡出半導體圈近一年、一度傳出擬赴美退休的前台積電大將蔣尚義竟意外牽起了鴻海的手，決定出任鴻海集團半導體策略長一職，而且直屬鴻海董事長劉揚偉轄下。找來半導體活招牌蔣尚義，鴻海意欲何為？儼然成為今日半導體圈最熱門的話題。

【3】光寶非核心事業 又要賣給陸廠立訊

光寶為持續聚焦高成長性、高毛利率的核心事業，據悉，該公司預計出售非核心事業的多功能事務機部門，以提高毛利率，買家則「又是」陸廠立訊，出售案有機會在11月底後定案。

【4】美衰退疑慮減退 華爾街鬆口氣

聯準會（Fed）鷹式升息壓通膨，經濟衰退恐懼瀰漫華爾街與美國企業，但通膨數據降溫、零售銷售及消費支出依舊強勁、薪資微幅成長，這些指標讓美企高層鬆一口氣，衰退疑慮似有減退跡象。

【5】OPEC＋增產？沙國急否認

《華爾街日報》21日披露沙烏地阿拉伯領銜的石油輸出國家組織（OPEC）討論增產，紐約油價應聲重挫逾6％跌破每桶80美元。但沙國隨後緊急否認，還說不排除進一步減產平衡油市，油價聞訊反彈回穩。