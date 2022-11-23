大S(徐熙媛)去年與汪小菲宣佈離婚，並在三個月後甜嫁韓國老公具俊曄，但近日大S發出聲明指控汪小菲未履行離婚協議，氣得汪小菲當天連發多條微博飆罵，而愛子心切的張蘭也與兒子同一個鼻孔出氣，並用語音飆罵S媽一家人長達30分鐘，凌晨更瘋傳加長版語音，內容傳出有「爆炸性指控」。

汪小菲被大S指控積欠近500萬生活費，讓他與母親張蘭相當不滿，分別在微博及直播上痛罵大S一家人，張蘭更直接傳訊息飆罵徐媽媽，昨日她也公開部份錄音內容「汪小菲對你什麼樣，比對我好一萬倍你心裡清楚，對大S什麼樣？發自內心都給了她，你們太損了、太壞了，你們知道有因果報應嗎？懂嗎懂這個道理嗎？你把你女兒快逼死了」，更指控大S在未離婚前就與具俊曄聯絡。

然而，昨日凌晨微博再瘋傳「加長版」音檔，當中張蘭直接對徐媽媽瘋狂飆罵，直呼「小S別在那裝了，別讓我戳穿她們好嗎」更提到「我有證人對吧，我也可以讓法庭拉著她們去驗血，咱們幹到那一天什麼都完了，你們全家都毁了知道嗎，家醜不可外揚，妳們幹的這醜事，難道逼著我把它外揚出去嗎？」隨後表示「妳如果對妳女兒早點往好裡勸，不會有今天這個結果，妳把她逼成什麼樣了，她都病成什麼樣了」。

張蘭在錄音中不斷強調大S一家很會裝，認為「汪小菲更忠厚老實，你們從結婚那天我就看出來了你們在利用汪小菲，榨乾了你們一腳踢出來。」最後更放話要將所有證人找出來，直飛台灣對簿公堂，雖然未提出相關證據，但網友早已在留言區中議論紛紛。