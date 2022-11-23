近日大陸富商汪小菲與前妻大S一家正式撕破臉，媽媽張蘭也加入戰局，並將部分矛頭指向大S的媽媽黃春梅，S媽過去受媒體採訪表示，張蘭打電話狂轟全家半小時，語音內容讓她聽完氣得心臟快停止，血壓已經飆高，如今她也正式發聲，讓外界看到其真實心聲。

S媽昨(22)日晚間氣憤透露：「為什麼瘋子殺人無罪，為什麼瘋子罵人理所當然，無論妳在哪裡！！！」雖然沒有明說是針對哪件事，但短短26字道盡所有心聲，網友留言「秀秀！別難過」、「因為人已經瘋了，不要理會瘋子！」、「不要煩心！冷靜以對」、「教育問題，台灣的民主無價」。

汪小菲媽媽張蘭發10項聲明指控大S，同時曝光飆罵音檔，聽見她怒喊「汪小菲對你什麼樣，比對我好一萬倍你心裡清楚，對大S什麼樣？發自內心都給了她，你們太損了、太壞了，你們知道有因果報應嗎？」，更說汪小菲一再忍讓，對大S太遷就，最後放話如果再逼她，就會不顧汪小菲阻攔，公開一切。

張蘭主動曝光自己罵S媽的語音。(圖/微博)

張蘭又公開另一段加長版音檔，持續開罵徐家人：「汪小菲更忠厚老實，你們從結婚那天我就看出來了你們在利用汪小菲，榨乾了你們一腳踢出來」、「我是一個心裡想什麼說什麼的人，你別再那兒裝了啊！汪小菲對你什麼樣？比對我好一萬倍你心裡清楚」，張蘭心痛兒子天天在媒體上被羞辱，沒有半點面子可言，一開始她也想忍耐，但是真的不想忍了，「我兒子身體都完蛋了你知道嗎？都被你們害的知道嗎？」