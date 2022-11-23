大S與汪小菲的愛恨糾葛越演越烈，21日汪小菲被爆出未履行離婚協議給生活費，大S向法院申請扣押資產火速被批准，引起網友討論，對此，律師蘇家宏表示，汪小菲的資產會這麼快被扣押，關鍵原因就是因為兩人當初是在法院協議離婚的，所以有做「調解筆錄」，因此當某一方違反規定時，另一方就可以拿著調解記錄去查封或要求對方執行協議內容。

律師蘇家宏昨天在臉書上發文表示，大S與韓國歌星具俊曄結婚以後，前夫汪小菲沒有按照當初簽訂的離婚協議，支付每個月的生活費，且積欠的金額達500萬元，因此大S隨即向法院申請扣押汪小菲資產，而且很快就獲准。

蘇家宏指出，大S向法院申請扣押汪小菲資產，可迅速執行是因為大S與汪小菲是在法院辦理協議離婚的，而且兩人當初有做離婚「調解筆錄」，而在法院做調解筆錄，如果內容有記載到每月男方應給女方多少生活費，男方沒做到，那女方可拿這份調解記錄，去查封或執行男方的財產。

蘇家宏也說，男方收到法院公文以後，就必須要面對法律程序，趕快把錢給女方，或是主張不必給女方錢的理由，這時候也可以看看當初的調解筆錄中，有沒有其他的附帶條件，交由法院認定，或是另行訴訟。

蘇家宏表示，離婚是一段情感關係的結束，也是法律關係的清算，如果可以了解到上法院處理的好處，也許對於難以面對的人或事情，法院處理起來，可能會比起私下處理更平安。