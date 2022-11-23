因張蘭批評台灣狗仔葛斯齊收錢抹黑汪小菲，令葛斯齊不忍了，昨(22日)出面接受媒體聯訪，揚言會再陸續放出多張汪小菲的照片，並澄清自己從頭到尾都沒有收大S的錢，想過要給他錢的反而是汪小菲。昨葛斯齊接受專訪，一度透露爆料照片的拍攝地點是夜總會，及汪和大S的新婚房，他見汪小菲念茲在茲大S家的床墊，也回嗆汪小菲是否也該換家中沙發，畢竟是「大S坐過的」。

昨葛斯齊出面回應張蘭對他的指控，他強調：「我告訴妳，從頭到尾沒有人要給我任何錢，想要丟錢給我的是妳（兒子）汪小菲好嗎？」並表示汪小菲從去年就藉著中間人聯繫想要買公關、做正向新聞，葛斯齊回應他們願意出人跟拍，但不會收錢，汪小菲知道葛斯齊上有點證據後，「他（汪小菲）透過關係人，告訴我說能不能用『其他方式解決』」。

葛斯齊表示，汪小菲和張蘭都很想知道照片是誰拍的？誰提供的？他會在直播時一五一十回答，並呼籲汪小菲，不能因為他的情緒化就要大S、長輩、媒體來承受，「你直播要流量也不是這樣子，你直播要流量跟我講，我幫你撐起來」。

昨葛斯齊接受《東森新聞》訪問，預告將公開的親密照是在夜總會及汪與大S新婚房所拍的，人數約有5位，動作尺度大約是擁抱和親吻，他也說，先前兩人談和後，汪小菲有幾次違背諾言，曾私下跟他致歉，如今見汪小菲在大動作攻擊前妻，並虧對方新婚至少床墊該換掉，葛斯齊說：「你（指汪）說床墊人家不應該用，那我講白你的沙發不是一樣應該換嗎？大S坐過的沙發耶。」