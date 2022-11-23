47歲藝人唐玲2019年發現罹患胃癌，已陸續切掉子宮、卵巢和胃來保命，想不到今年5月又診斷出癌細胞轉移，還被醫生宣布已是癌症第4期，不過她仍常在社群紀錄抗癌點滴。近來透露身體又有新狀況，右腹有顆凸痣突然變很大塊，趕緊鼓起勇氣到醫院切除，如今化驗結果出爐了。

罹癌後的唐玲對身體內外的變化很警覺，她自曝原本右腹的黑痣很平坦，近來卻變得又腫又大，周圍還呈現不規則型，讓她擔憂是黑色素癌的徵兆，於是愛美擔心出現疤痕的她，找上整形外科開刀化驗，所幸術後一週多接到化驗結果，醫生告知她是脂漏性角化症，不是惡性腫瘤，才讓她鬆了一口氣。

根據《三立新聞網》報導，唐玲面對身體莫名長出黑痣時，曾因擔心逃避一陣子，好險最終接到報告顯示平安無事，不過唐玲也說醫生提醒她現在身體很敏感，千萬不能讓牙齒發炎，否則可能導致癌細胞容易轉移，最後她也想提醒大家身上的痣，一旦外觀出現變化，包括不規則、顏色不均等皆要提高警覺。

貼文曝光後，網友們都很關心她的健康狀況，留言寫下：「也太大顆了吧！」、「我希望永遠看見妳，妳永遠會平平安安的，請放心，加油」、「這種痣真的要注意！！」、「我臉頰上也有一顆，開完刀檢驗還好是良性的」、「感謝是良性！辛苦妳了」、「妳真的很棒，一切都會很順利的~加油」。