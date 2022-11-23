結婚多年，婚姻關係陷入瓶頸怎麼辦？一名人妻發問，她婚後靠甜點、酒精維持，現在年紀大了，「有沒有比較健康一點的方法」。結果鄉民全歪樓，猛虧阿姨「離婚」、「換一個伴侶」、「其實妳是缺錢吧」；阿姨也不是吃素的，幾乎有樓必回，版面熱烈。

該名人妻透露，她結婚至今11年了，靠甜點跟酒精過日子，但現在年紀大了，「身體比較不能承受折騰」，上批踢踢問鄉民有沒有健康一點的方法？跪求分享。

阿姨求解之餘，還提供一瓶酒、一個可麗露的照片，代表所言不假。結果鄉民全歪樓，建議她離婚比較快，沒想到換來「中肯」的回覆，逗得其他人瘋狂留言；有人勸她去運動，阿姨回「追公車算嗎」。

持平一點的鄉民，認為婚姻不難、忍耐而已，也有人說可以去上課，例如廚藝、瑜珈、語言等。阿姨透露自己是職業婦女，「其實如果有錢，這些都不是問題啦」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！