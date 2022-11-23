洪姓確診男子去年5月在新北市雙和醫院持刀砍傷3名護理師，新北地方法院一審依殺人未遂罪判處12年6月徒刑，上訴後，台灣高等法院認為他犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡之虞，且依社會通念亦有相當理由認有逃亡之虞，裁定29日起延長羈押2月。可抗告。

洪男在去年5月31日擅自走出病房，不滿陳姓、蔡姓護理師制止，持藏於身後水果刀猛刺另位施姓護理師背、胸多下，施女倒地呼救，洪男又拿刀朝她腹部連刺多刀。

陳姓、蔡姓護理師出言制止時，洪男又拿刀衝向兩人，趁蔡女扶起施女時，先持刀刺傷蔡女腹部、再刺傷陳女胸口，又持續朝倒地的陳女腰腹會陰處猛刺，造成陳女右手4條韌帶、2條神經被砍斷。陳女曾出庭哭訴經半年復健，但未來恐無法從事護理工作，且事發後還出現掉髮、失眠等症狀，需靠藥物才能入睡。

新北地院考量洪男犯後否認犯行，當時疫情嚴峻，洪男卻對第一線醫護人員施以暴行，造成被害人身體、精神重創，判刑12年6月，目前高院審理中。洪男說自己不會逃亡，請求法官讓他交保。

高院認為洪男持刀刺傷3位被害人，攻擊目的意在逃離負壓隔離病房，他涉嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行審判，考量他從去年8月29日執行羈押，至今年11月28日，3個月羈押期間屆滿，裁定29日起，延長羈押2月。