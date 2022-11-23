從軍35年、現職陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官向德恩，遭到大陸吸收為共諜的邵姓男子利誘洗腦，簽下「支持兩岸和平統一」效忠誓約書，接受大陸每月4萬元供養。外傳仍有多位軍官疑與邵男接觸，調查局表示，邵男觸角廣及金門，含前線部隊、國軍醫院都是他企圖利誘對象，但都遭到嚴詞拒絕並保持警覺，因此實際上遭吸收人士相當有限。

調查局及國防部政治作戰局今年中先鎖定邵男，發現他過去在金門當電視台記者，擅長用飲宴、送禮的方式吸收國軍高官，相關證據全寫在筆記本內。

據了解，由於涉案人士早有警覺，因此早一步刪除手機資料，目前調查局已將邵維強、向德恩及其前妻等3人的手機查扣，並送往資通安全處實驗室數位鑑識，試圖還原重要數據內容。

檢調也發現，邵男企圖吸收的層面相當廣，幾乎金門前線部隊、國軍醫院都是他企圖利誘對象，但都遭到嚴詞拒絕並保持警覺，因此實際上遭吸收人士相當有限。

調查局昨表示，經蒐證後發現確有數位軍官多年前曾遭邵維強接觸，但目前依據證據發現，除向德恩外，絕大部分軍官均秉持國家大義與軍人節操，言詞拒絕邵男的利誘，並向上舉報，配合偵辦作為。

調查局強調，將持續針對境外敵對勢力及在台內應組織成員，加強偵處並防制滲透，以發掘、偵辦重大危害國家安全案件，維護國家安全、保障民主自由。

至於國防部表示，政戰局協同國安單位，調查中共在臺發展組織案，循線查獲向姓上校涉嫌觸犯國安法及貪汙治罪條例。目前全案已進入司法偵審程序，將持續配合檢調偵辦。