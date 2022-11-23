台股今（23日）以14595.5點開出，上漲逾50點，隨後漲逾百點，權值股台積電漲5元，觸及496元，聯發科漲9元，觸及722元，航運三雄長榮、萬海及陽明勁揚超過1%。

台股昨（22日）上漲92.81點，收在14542.2點，成交值為1903.61億。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超14.13億。自營商賣超10.8億，投信賣超9.23億，外資及陸資買超5.9億。

金管會為了降低外資將台股當提款機造成的衝擊，周二宣布鬆綁規定，開放外資得以台灣上市櫃股票作擔保品，向境外金融機構借外幣，用以支應外資的海外投資活動，換言之，將開放一定市值成數及上限，允許外資作擔保借外幣，使得外資運用資金更靈活。

周二美股四大指數皆收紅，道瓊上漲397.82點（或1.18%）至34098.10點，那斯達克指數漲149.90點（或1.36%）至11174.41點，標普500指數漲53.64（或1.36%）至4003.58點，費城半導體勁揚80.99點（或3.03%）至2756.82點。