南韓28歲女星韓韶禧，擁有甜美臉蛋與清新氣質，以《夫婦的世界》的呂多景一角受封「最美小三」爆紅後，又接續推出《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《單戀原聲帶》等3部夯劇，成功晉升為一線女星。而人氣爆表的她，日前飛往泰國曼谷出席品排活動時，卻被不少粉絲發現身材消瘦許多，讓不少人相當擔心身體是否出現問題。對此，經紀公司也出面回應了。

韓韶禧近日前往泰國曼谷參加代言的品牌活動，並為當地時尚雜誌拍攝一段宣傳廣告，釋出影片中，只見她穿著一件黑色削肩V領上衣搭配西裝褲，開心的向泰國粉絲打招呼。但網友們卻發現，他不僅臉型消瘦許多，就連肩膀與手臂也瘦到見骨；另外，韓韶禧在個人IG所公開的側拍照中，也同樣瘦到骨頭清晰可見，令網友們相當心疼，十分擔憂她的身體狀況，紛紛留言要她多休息，甚至要經紀公司別再讓她辛苦奔波、接下大量的工作。

對此，韓韶禧的經紀公司9ato娛樂昨（22）日也出面表示「該採訪影片是近期拍攝的沒錯，但韓韶禧的健康狀況並沒有任何問題」，但粉絲們看到後卻不太埋單，因為韓韶禧在8月初拍攝《京城生物》時曾因眼部受傷送急診，一度傳出傷勢嚴重，隨後她又在個人IG上傳多張氣氛陰鬱的畫作，讓外界相當擔憂，雖最後仍敬業完成工作，也在9月份公開出席時裝秀證明傷勢無礙，但粉絲們還是希望她不要過度操勞。