北宜「真猴子」出沒！一段北宜公路路口監視器影像曝光，畫面上方的香蕉樹上結有一大串香蕉，一隻野猴爬樹大方在鏡頭前上演「吃播」全被拍下，畫面相當逗趣，網友笑說「原來是公路局派來清理監視器被擋住的畫面」、「亂丟香蕉皮，害人摔車不行喔」，目前該香蕉樹已被移除。

臉書「光頭騎士日記」日前分享一段道路監視器畫面，是位在北宜公路石碇區坪林橋的某路段，該監視器畫面上方拍到一小段香蕉樹，當時樹上結有一大串香蕉，沒想到畫面中竟出現一隻猴子當場上演起「吃播」，只見猴子用左手不斷摘下香蕉，先塞入嘴幾口後，接著又把一大把香蕉直接拔走。

一段北宜公路路口監視器影像曝光，畫面上方的香蕉樹上結有一大串香蕉，一隻野猴爬樹大方在鏡頭前上演「吃播」全被拍下。（翻攝自臉書「光頭騎士日記」）

一段北宜公路路口監視器影像曝光，畫面上方的香蕉樹上結有一大串香蕉，一隻野猴爬樹大方在鏡頭前上演「吃播」全被拍下。（翻攝自臉書「光頭騎士日記」）

其他網友笑說畫面相當有趣，還有網友直接前往該處路段找猴子蹤跡，但據悉目前該香蕉樹已被移除，疑似是樹木擋住監視器視野才遭公路局拆除；網友留言「真。吃播」、「看不出來他是被派來清理監視器被擋住的畫面嗎」、「香蕉皮害路過的人摔車又是另外一回事了」、「只有說降雨沒有說會降香蕉啊」。

先前新店區北宜路三段就曾傳出野猴誤觸高壓電後引起短路，造成電線斷裂垂地、熔毀柏油路，附近400戶住戶停電，路面上更出現一具猴子屍體；有曾有駕駛行駛在北宜公路上遇到野猴突衝出路面，險些發生意外。