倍力資訊(6874)暫定12月14日掛牌上櫃；配合上櫃前公開承銷作業，對外採競價拍賣共2,143張，競拍底價為40元，暫定承銷價48元，競拍期間自11月24日起至11月28日止；預計於11月30日上午10時開標，並於12月2日至12月6日辦理公開申購。

倍力資訊除經銷代理Oracle、SAP、Cisco、Quest等國際軟體大廠軟體產品與提供專業服務協助中大型企業客戶進行『數位轉型』外，亦為少數同時擁有市場上非常獨特「智慧財務解決方案」與「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」兩項協助企業進行『ESG轉型』軟體解決方案服務商。

今年的COP27峰會，聯合國秘書長要求各國2050年實現淨零排放；國內企業亦已陸續收到歐洲客戶落實歐盟2030年減碳目標，要求須加速完成「碳盤查」相關認證等通知。同時，金管會亦在今年頒布『上市櫃公司永續發展路徑圖』，環保署也要求近600 家排碳大戶2023年開始強制碳盤查與登錄等法遵規範，受惠國內外明確發展趨勢，諸多因素將為倍力資訊現已研發符合法遵之「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」解決方案挹注強勁獲利成長動能。

倍力資訊自行研發「智慧財務解決方案」，可協助國內上市櫃公司因應金管會『公司治理3.0』財務資訊揭露中要求公司2024年起，應在年度終了後75日內公告前一年自結財務資訊，獨立快速產出符合主管機關申報要求的IFRS財務報告書（包含財務四大報表、財務附註揭露與附表），具不須客製化、快速導入與競爭力價格等獨特優勢，已獲逾250家上市櫃企業集團客戶採用，市占率約14%，近年皆以每年數十家新客戶速度成長，亦將客群擴展至興櫃企業；隨著此有利剛性需求趨勢未來客戶將持續增加，可望帶動高毛利自有產品營收獲利持續成長。

倍力資訊2021全年營收11.65億元，年增61.25％；稅後淨利為0.79億元，年增98.86％，每股盈餘6.27元，優於2020年3.31元；累計今年前10月營收13.23億元，年增25.84％，已突破2021年全年營收表現，在高毛利自有產品與自有專業服務傳統結案旺季來臨，帶動毛利率回升，推升全年獲利。