新光金(2888)董事會通過第三季財報，第三季稅前淨利74.4億元，每股盈餘0.48元，是一年來單季最高；累計前三季稅後淨利103.77億元，每股盈餘0.65元，總資產規模約4.86兆元，合併股東權益約1,765.87億元，每股淨值約11.16元。

子公司新壽在商品策略上以價值型商品及外幣保單為新契約推動主軸，前三季初年度保費收入約419.8億元，年增18.5％，其中外幣保單初年度保費達333.6億元，佔初年度保費比重達79.5％；投資方面，受惠於今年美元大幅升值，匯兌方面有避險利益，至9月底外匯價格變動準備累積餘額已逾341億元，有助抵禦未來匯率波動及避險策略彈性，惟今年受升息趨勢、戰爭等影響，金融市場波動劇烈，股債資本利得相對去年減少，但經常性收益隨著新錢報酬率提升逐步回穩。新壽前三季合併稅後淨利約55.7億元，合併股東權益約1,084.3億元。

新光銀行前三季放款動能穩健成長，放款餘額約7,509.2億元，年成長7.2％，推升利息淨收益同期成長13％，資產品質仍維持良好的水準，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.12％及1,058.13％。財管業務方面，保險業務手收較去年同期成長，但今年客戶投資態度保守，影響基金債券銷售，整體財管手續費收入較去年微幅減少；投資收益受今年殖利率大幅彈升影響，資本利得相對同期減少，但在核心業務穩定發展下，前三季合併稅後淨利51.01億元，每股盈餘約1.05元。

元富證券今年因台股交易量衰退、市場波動及殖利率大幅走升等因素，影響經紀業務及自營投資表現，但在逐步掌握市場趨勢調整投資部位及避險策略下，第三季單季獲利約2.7億元，前三季累積虧損已縮小為0.7億元。