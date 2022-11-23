正當市場靜待聯準會將於美國時間周三，表定公布前次會議紀錄之前，因多家美國零售業者財報傳來好消息，美股不僅三大指數悉數走高，睽違兩個多月以來，標普500再次登上4000點大關，同時，費城半導體指數更是大漲3%。不過，由於美國周四是一年一度的感恩節假期，美股當天也將休市一天，且周五美股會提前收盤。因此，美股交投明顯清淡。目前，美指期在平盤上下整理，變化不大。

★主要指數

美股道瓊上漲397.82點或1.18%，收34,098.10點。

NASDAQ上漲149.90點或1.36%，收11,174.41點。

S&P500上漲53.64點或1.36%，收4,003.58點。

費城半導體上漲80.99點或3.03%，收2,756.82點。

★消息

美國公債殖利率倒掛嚴重，表示有機會出現經濟衰退情況。當地兩年期與十年期的倒掛差異76個基本點，創1982年以來最大。同時，三個月與十年期的，還有三個月跟十八個月的倒掛差異點也很大。因為，有倒掛現象發生後的15個月左右，經濟通常就會開始衰退。

克利夫蘭聯邦準備銀行重申，恢復物價穩定是聯準會首要工作目標，市場解讀為美國或將繼續升息，將目前大漲的通膨壓到聯準會目標值2%左右。

★分析

加拿大帝國商業銀行CIBC提醒，當美股大漲時，聯準會就會釋出升息的訊息，這是要避免金融市場出現投機性買盤，這是聯準會的策略之一，故不要對聯準會過於樂觀期待。

多家投資銀行示警，2023年全球經濟成長恐將進一步趨緩，美國經濟很可能出現衰退。而且，聯準會可能大力升息的政策，更是讓市場擔心美國經濟真的會衰退。

包括美國摩根士丹利、法國巴黎銀行以及瑞士銀行都預估，2023年全球GDP平均年增約2%，至於美國高盛以及英國巴克萊銀行的預估值，分別是1.8%以及1.7%。

巴克萊銀行以及法國巴黎銀行對2023年美國經濟抱持悲觀態度，預計GDP將衰退0.1%。相反地，高盛與摩根大通卻樂觀看待，分別的預估值為成長1.1%以及1%。

★類股

標普500指數11大類股全部上漲，其中以能源族群漲逾3%最大，因為更多OPEC成員否認要增產。原物料漲2.23%居次，科技類股也漲近2%。至於通訊服務，非必需消費族群，以及金融類股的漲幅都在1%以上。

★重磅股

大型科技類股齊揚，元宇宙Meta漲1.4%，消息指稱其執行長祖克柏可能將在2023年辭職，但公司發言系統隨即否認。亞馬遜跌1.7%後翻紅漲0.8%，蘋果、特斯拉、微軟以及谷歌母公司Alphabet都漲超1%，奈飛在大跌近3%後，也翻紅收漲0.6%。

晶片類股也都上漲且尾盤漲幅擴大，費城半導體指數大漲超過3%，重回2700點懷抱。英特爾、高通和台積電ADR都漲3%左右，AMD收漲近4%，Nvidia更是飆升近5%。

★焦點股

消息傳出，在經過兩次促銷後，特斯拉新車訂單增加數量仍不及預期，故可能會在今年底前再次降價以增加銷售量。不過，熟知特斯拉營運狀況人士，不僅否認也回應上述為不實傳言。

美國3C販售大廠百思買，上季每股賺1.38美元，高於市場預估1.03美元，但去年同期每股盈餘2.08美元大減33.65%。同時，營收為105.9億美元，也優於預估值103.1億美元，但卻年減11.11%。因此，股價大漲近13%，但盤後卻小跌0.5%左右。

在公布下修財測後，Nordstrom百貨盤後暴跌超過8%，不過在最新季報中，Nordstrom的獲利以及營收超乎預期，故收漲6.56%。

視訊電話會議公司Zoom，上季營收僅年增5%至11.02億美元，創有史以來最小漲幅。因受新冠疫情退燒以及同業競爭激烈影響，Zoom也下修全年財測目標。因此，股價收跌近4%為77.15美元，盤後續跌約0.5%。高盛將Zoom目標價，從104美元，下調至90美元。

★台股ADR

台積電上漲2.61美元或3.27%，收82.54美元，換算台股價格為515.26元。

聯電上漲0.19美元或2.59%，收7.53美元，換算台股價格為47.01元。

日月光上漲0.18美元或2.87%，收6.45美元，換算台股價格為100.66元。

中華電信上漲0美元或0%，收34.56美元，換算台股價格為107.87元。