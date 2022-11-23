去年11月，日本長崎縣五島市海灘上發現一具無名屍，因右大腿骨的醫療用螺釘編號僅銷往台灣等地，日警透過刑事局請法務部法醫研究所比對DNA等，最終查出死者身分為失蹤的澎湖漁民，家屬日前赴日認領遺體順利返國。

去年11月20日於日本長崎縣五島市海灘發現一具無名屍，僅剩脊椎骨、髖骨及左右股骨等，頭顱、上肢骨、脛骨及腓骨等都遺失。

日方推估死者死亡時間約數個月至一年，檢視無名屍骨骸發現右大腿骨有骨折固定醫材髓內骨釘（Intramedullary nail）1 支及螺釘 4 個，醫材廠牌為嬌生公司（Johnson & Johnson Co., Ltd），後日方依據醫療器材編碼，發現醫材僅銷往臺灣、中國、印度及南韓。

日方將無名屍DNA（去氧核醣核酸）型別資料比對日本的資料庫，沒有找到相符合的資料；日本警察廳於今年8月12日日本警察廳將無名屍DNA型別函請我國內政部警政署刑事警察局進行比對，也沒有發現相符，後來刑事局函請請法醫所協助比對。

法醫所將資料鍵入法醫DNA比對系統，與尋親家屬進行比對，赫然發現無名屍與尋親的章姓家屬等3人具有一親等血緣關係，經檢視當初家屬所提供失蹤人章姓男子的身體特徵，包含右大腿內有置入骨折固定醫材，此與日方提供的遺骨特徵吻合，確認無名屍身分就是失蹤的章姓男子。

章姓男子為澎湖縣西嶼鄉小門村漁民，去年7月27日清晨3時許獨自1人駕船出海捕捉小管，當日中午船隻在空殼嶼附近被經過漁船發現船上空無一人，緊急通報澎湖海巡隊出動警艇，並申請空偵機展開海空搜索，但未發現他的蹤影。

家屬曾於2021年為指認澎湖萬安鄉東北方海域發現的一具無名屍，而採樣3名家屬口腔棉棒，後交由澎湖地檢署函送進行DNA比對，但比對後，3名家屬與萬安鄉無名屍不符，法醫所將3名家屬DNA建檔並持續比對。

章姓男子落海時間正值夏季氣候，推測是台灣海峽附近黑潮海流由南往北，因此被帶往日本，最終擱淺於日本長崎縣五島市海灘。法醫所出具本案中英文版DNA鑑定報告交由刑事局，刑事局再傳送給日方。

澎湖地檢署聯繫家屬後，家屬於11月14日在刑事局及外交部人員協助下，赴日辦理認領遺體，並於11月16日順利返國，也使「離鄉背井無名屍」能順利回家。

台灣人傳統觀念「活要見人，死要見屍」，尋獲失蹤人是家屬最卑微的請求，順利落葉歸根更是往生者最後的心願。法醫所呼籲，家中如有親人失蹤未歸，除了向住處所轄分局通報列為失蹤人口，若經一段時間仍未尋獲者，家屬可向各縣市警察局或法醫所申請採樣檢體，希望能為無名屍點亮一條回家的路。