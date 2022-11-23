常在臉書上貼文炫富的女子林筱路，今年6月21日凌晨酒後駕車行經新北市淡水，撞死正在指揮交通的方姓工人，事發後還二次碾壓死者，一度想要肇事逃逸，酒坊酒測值高達0.77毫克，被控公共危險罪，士林地院23日宣判，林女10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪，判處林女有期徒刑7年6月，林女並未到庭聆判，全案仍可上訴。

29歲林女駕駛新車價300多萬的敞篷跑車，在北市酒吧飲酒後，凌晨1時許駕車行經淡水區竹圍民權路、民生路路口，當時多名工人在修整路面，林女高速撞飛正在疏導交通的方姓工人，54歲方男當場死亡，一旁目擊工人見狀立刻圍上前，林女竟長距離倒車企圖逃逸，現場工人指控她二度碾壓死者。

林女開庭時辯稱，不知道撞到人，還以為是其他物體，倒車是為了查看撞到什麼東西，而她事故後留在現場，符合自首條件，希望法官能減輕其刑，並稱自己願意和解，只是遭羈押無法工作，經濟有困難。

蒞庭檢察官論告時稱，林女事發後被工人包圍，前方又有工程車，就算想跑也跑不了，直到員警到場才承認車是她開的，即便符合自首，也不須減刑，而且林女多次酒駕、車速，不論什麼原因喝酒，都不應該第3次酒駕。