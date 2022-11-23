無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑近期猛轟民進黨台北市黨部前主委黃承國及英系，然而國民黨台北市議員候選人楊植斗狠酸，呱吉在講了這麼多之後，最後還是力挺陳時中，成了共犯結構裡的一員、一起當拐「呱」劣棗。

呱吉20日直播時坦言，民進黨台北市長候選人陳時中背後的英系、前國策顧問黃承國勢力，是「民進黨最邪惡的一群人」，但在民眾黨也有若干問題下，最後還是決定投給陳時中，「這是痛苦的決定」。

對此楊植斗今（23）日在臉書發文，直言呱吉的想法很天真，就是希望未來總統蔡英文下台後，英系會「自然消滅」。但這種想法實在太好笑，因為若陳時中當選，英系不但不會自然消滅，還可能會寄生在台北市府愈長愈肥，繼續禍害人民。

楊植斗指出，要讓英系消失的最好做法，就是讓蔡英文徹底跛腳，唯有民進黨大敗，才能讓英系失去影響力，而不是像呱吉所說「含淚投陳時中」。他也認為，從呱吉的這番話，也能大略了解到綠營死忠支持者的想法，就是「陳時中和英系再怎麼爛，就是有人會閉著眼睛蓋民進黨」。

最後，楊植斗也揶揄，這件事唯一慶幸的是，呱吉確定不再連任，否則台北市若有這樣的市議員，「真是台北市民的劫數」。