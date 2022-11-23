聚陽(1477)釋出明年「倒吃甘蔗」展望，而美系外資出具聚陽報告，給予「買進」評等，目標價283元。聚陽持續進行生產基地調整，明年印尼產能占比將取代越南，成為聚陽最大生產基地；而未來在孟加拉的產能也將持續布局，估明年底至2024年出可以量產。聚陽發言人林恆宇也預告，明年聚陽資本支出會增加。

林恆宇指出，近年影響企業因素在疫情、戰爭與通膨，改變策略因應，目前美國面臨秋冬裝庫存嚴重，加上疫情採購過多造成庫存挑戰，不過最壞狀況已過，預計庫存調整至明年第2季結束，反而經濟衰退影響較大。受到客戶庫存調整影響，近來可發現出貨時間大於4個月的核心訂單大幅減少、出貨時間在兩個月內的短急單量則快速成長，兩者比例由過往的九比一，到目前已拉近為六比四；這對擅長做追加單的聚陽來說，相對具有優勢，雖然營收、訂單總量可能持平或是略為下降，但由於可以挑毛利較高的單子來做，獲利反而可以逆勢成長。

聚陽3Q單季EPS達4.6元，受惠於毛利率和營益率的提升，毛利率年增2.3%達23.4%，營益率年增1.5%達13.7%，此外尚有約1.3億元的匯兌收益。

聚陽明年的產能擴充主要在印尼，在印尼的新廠擴建金額約2900萬美元，新廠房位於原舊廠附近，預計有80條的新產能，將支應2~3個大客戶。林恆宇表示，印尼將繼越南之後，成為下一個廠商兵家必爭之地。