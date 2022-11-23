裕珍馨大甲三寶館遇見藍，劉俊卿＆謝國鵬藍染雙個展，每一件都令人驚豔！展現各種不預期的美，讓人更深陷藍染的魅力。（裕珍馨文化基金會提供）

裕珍馨大甲三寶館遇見藍，劉俊卿＆謝國鵬藍染雙個展，每一件都令人驚豔！展現各種不預期的美，讓人更深陷藍染的魅力。（裕珍馨文化基金會提供）

甫榮獲第十七屆韓國國際天然染色文化產品競賽銀賞殊榮的劉俊卿，以紮、縫染展出10件作品，謝國鵬以「蠟染」創作展出14幅作品。兩位老師共同創作有13件作品，包含洋裝、襯衫、圍巾等實用品，每一件都令人驚豔；即日起至12月25日於大甲裕珍馨三寶文化館展出，讓人深陷藍染的無限魅力。

劉俊卿是「安染工坊」負責人，從事植物染教學及產品設計近20年，不僅深度鑽研各種藍染技法與染料，並將所學無私的與大家分享，不遺餘力的到處推廣教學。劉俊卿曾獲編織工藝獎生活工藝類、藝術創作類、台灣工藝競賽傳統組入選、藍染流行創意服飾設計比賽客家花布組特優等獎項。

早期劉俊卿因傳統藍染受到材料成本及技巧等限制，造成傳統藍染文化推廣不易，為了推廣藍染，她不斷研發創新，將藍染手作過程簡化，降低藍染門檻，進而吸引更多的人來學習參與藍染這項手作藝術；期望讓更多人能了解藍染愛上藍染！

謝國鵬是劉俊卿高中同學，也是安染工坊創作好伙伴，是韓國羅州市天然染色文化財團驗證天然染色指導師等級3級，謝國鵬以高超繪畫技法搭配藍染發展出獨特蠟染繪畫技法，以「蠟」作畫，過程繁複，每一件作品幾乎都要經過數十道工序，相當考驗耐力和精力，完全後的作品精緻細膩到令人稱奇！

謝國鵬曾獲雲林文化藝術獎、玉山美術獎、台灣國際藝術協會第22屆美展、第27屆大墩美展、台灣工藝競賽、並曾在2019年應韓國羅州天然染色博物館邀請為藍染紮染山水研習課程講師，是國內藍染界的佼佼者。

此次謝國鵬以「蠟染」創作展出14幅作品，劉俊卿老師以的紮、縫染展出10件作品，兩位老師共同創作的13件作品，包含洋裝、襯衫、圍巾等實用品，每一件都令人驚豔、愛不釋手！展現各種不預期的美，讓人更深陷於藍染的魅力。