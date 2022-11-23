美國商務部上月7日宣布新一輪半導體技術銷售中國禁令，美企需要取得許可證才能與中國企業等進行交易，外媒批露，科技大廠蘋果公司已暫停使用中企長江存儲記憶體晶片的計畫，轉而向韓企三星電子購買記憶晶片，以滿足iPhone的需求，三星未來將為蘋果承擔高達40%的iPhone記憶體出貨量。

綜合外媒報導，蘋果原本想向長江存儲購買128層3D NAND快閃記憶體晶片，這些晶片當初規畫只有用於在中國市場所銷售的iPhone，一名消息人士透露，蘋果後來考慮在所有iPhone NAND快閃記憶體需求中，把長江存儲比率提高至40%，但美國政府獲悉後出手干預，蘋果未來必須依賴全球最大記憶體製造商三星。

報導指出，三星是蘋果供應鏈的主要角色，三星提供蘋果iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max顯示面板，數量高達數百萬片，如果三星再供貨記憶體晶片給蘋果，代表蘋果會更依賴三星。

蘋果原計畫最快今年開始採用長江存儲的晶片，因為該公司晶片有政府資金補貼、擁有價格優勢，至少比競爭對手便宜20%，但如今傳出長江存儲已丟掉蘋果訂單。

另根據全球知名硬體網站Tom's Hardware報導，中國公司將藉由調整製程，巧妙地規避新禁令，而長江存儲因128層以上的3D NAND設備遭斷供，3D NAND的層數可能會減少，也將對該公司造成明顯衝擊，報導分析，僅關閉某些層數將影響這些設備的經濟效益，因為128層3D NAND設備對應於非常特定的3D TLC或3DQLC容量。