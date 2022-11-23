2022年卡達世界盃23日凌晨3點展開D組第2場賽事，衛冕冠軍法國頂住先失一球的壓力，連趕4球擊敗「袋鼠軍團」澳洲搶下開門紅，此戰法國中鋒吉魯（Olivier Giroud）上演了梅開二度，追平傳奇球星亨利（Thierry Henry），並列法國隊史進球王。

2支球隊在2018年的世界盃就被分在同一小組，當時法國以2比1擊敗澳洲，雙方此戰交手並不陌生。比賽第9分鐘澳洲率先發難，萊基（Mathew Leckie）在禁區左側傳中，古德溫（Craig Goodwin）隨即插上破門，替澳洲首開紀錄。

本屆世界盃面臨衛冕魔咒，包括中場2大將坎特（N'Golo Kante）、普巴（Paul Pogba）缺席，甚至連新科金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）都在大賽前夕因傷退出，法國本戰面臨落後下，劇本似乎也朝著這個方向發展。

法國不願讓歷史重演，第26分鐘小賀南德茲（Theo Hernandez）傳球吊向禁區，拉比歐頭槌入網扳平戰局，也點燃了法國進攻欲望，5分鐘後拉比歐轉換角色，迫使澳洲後衛掉球後，他拿球闖進禁區吸引包夾再分球，吉魯在沒有任何防守球員跟防之下輕鬆破門，幫助法國超前比分，半場結束帶著2比1領先進入中場休息。

比賽前半段表現較為沉寂的姆巴佩（Kylian Mbappe），下半場上演瘋狂個人秀，第67分鐘姆巴佩接獲登貝萊（Ousmane Dembele）傳球，在澳洲2人緊貼防守下順利得手，將比數拉開成3比1。71分鐘姆巴佩以個人能力突破嚴密防守，在禁區右側送出穿越球，吉魯以身高優勢爭頂成功再添進球，最終率領法國以4比1的比數旗開得勝。

在法國主帥德尚（Didier Deschamps）原本的計畫當中，吉魯原本是擔任本澤馬的第一替補，本場他展現不俗終結能力，以先發之姿斬獲2顆進球，同時吉魯也以國家隊51顆進球，追平法國隊史傳奇射手亨利共享進球王殊榮。