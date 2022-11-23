台北市議員「呱吉」邱威傑20日在直播時提及，民進黨台北市長候選人陳時中背後的英系以及前國策顧問黃承國勢力，是「民進黨最邪惡的一群人」，但考量對未來的影響，最後還是決定投給陳，「這是痛苦的決定」。對此，一名政治記者（下簡稱媒體人）在其經營的臉書粉專《文翔政論》表示，按過去經驗，含淚投給民進黨後，往往會讓他們更加為所欲為。

針對呱吉說最後還是要投給陳時中，該媒體人直言「太過天真」，他指出這幾年跟民進黨站在對立面過的人都很清楚，含淚投票的結果，是證明民進黨可以為所欲為的鐵證，不管選舉還是公投，每一票可能都包含著各種期待，不管是抗中保台、對抗國民黨等，但最終皆會被拿來當作進口萊豬、開放核食，繼續官商勾結的說本。

「你以為英系怎麼囂張的？靠你們的817萬票啊！」該媒體人認為，民進黨這次輔選陳時中賭上身家，贏了就更大、輸了就完蛋，他形容民進黨是愛選舉的政黨，怎麼樣有票就會做什麼，所以用選票下架民進黨，讓他們去懺悔改變，才是對他們最好的方式。

該媒體人提到，投給陳時中只會讓他背後的英系更加茁壯，若想要對民進黨好的話，今年這票就該下架陳，讓背後的英系在這次選舉直接毀滅。