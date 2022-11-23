世足賽終於正式開賽，首幾天的賽事已經相當精彩，更有黑馬翻轉局面的情況發生，讓本屆的精彩度越來越高，而國人也開始紛紛在家團好美食、零食瘋世足，帶動了最近電商上的相關美食熱銷，綜合來看目前以零食、餅乾類最受歡迎，特別是大包裝組合最為熱銷。
蝦皮購物觀察，近期餅乾、洋芋片、爆米花買氣就已較上月成長50%，方便攜帶又涮嘴的零食最受迎，像OREO奧利奧x RITZ迷你綜合分享組，一盒超過20包就最適合與親友聚會邊看球賽時共享，還有近期團購熱銷夯品好滋好滋厚切岩烤海苔也是人氣之選，另外還有蝦皮獨家款的HIWALK海邊走走小綜合蛋捲禮盒，在咸食以外也能吃些甜點，看比賽也不無聊。
而PChome 24h購物就觀察到站上食品類商品，在近1個月的業績相較上月已成長20%，當中又以飲料品項最受歡迎，消費者會在檔期優惠時趁機囤貨箱購組合，而本周世足賽開踢，PChome 24h購物進一步發現站上零食及點心類別銷量也開始攀升，包裝簡單、大眾口味的涮嘴類零食就最受歡迎，像Pocky百奇 巧克力棒9袋入及快車肉乾 招牌特厚蜜汁豬肉乾95g銷量表現最佳，也成為近期的熱銷黑馬，而站上也集結世界各國美食推出「美食世界盃」活動，30日前不僅推出各種人氣美食優惠，買指定品滿3888元，再送愛爾達30天體驗序號，購物即可免費看世足超划算。
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