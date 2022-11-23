不孕夫婦為了能順利懷孕，會尋求醫療協助等增加受孕機會，但過程辛苦且昂貴，日本最近興起「懷孕師」職業，委託人可選擇用無接觸方式，獲取懷孕師的精液；另一種則是委託人妻子直接和懷孕師進行性行為受孕，且委託人不需支付任何費用，一名懷孕師表示，他曾捐精給12個人，當中有7人是透過性行為捐精且受孕成功，並說「能幫助她們懷孕，很興奮」。

據日媒《ABEMA》報導，「懷孕師」是日本近年興起新興職業，幫助不孕症的夫婦，提供免費精液幫助女性懷孕。獲取「懷孕師」精液的方式分為兩種，第一種是雙方不接觸，受贈者可要求懷孕師用罐裝精液形式捐贈，另一種是在女方排卵期，直接和懷孕師發生性關係，若受孕成功，依照規定彼此不得再有交集。

一名31歲的Kyouhei表示，從事懷孕師一年，起初他在社交平台遇到有特殊性癖好的夫婦，男方喜歡找不認識的男子和妻子發生性關係，再加上妻子一直沒懷孕，男方為此事拜託他，沒想到一次就受孕成功，他們非常感激Kyouhei，也意外讓Kyouhei開啟懷孕師職涯。

另一名暱稱為OM的懷孕師指出，2020年在朋友的請託下首次捐精且受孕成功，後續他又為12人捐精，其中7人是透過性行為捐贈精液。OM透露，12名委託者中除了已婚婦女，還有單親媽媽及女同志，直言「能幫助她們懷孕，感到很興奮」。

不過，懷孕師這樣的職業，仍有不少日本人無法接受，原因在於他們認為捐精應遵循正規的醫療方式，怒批這作法根本是價值觀扭曲。