前國安會秘書長金溥聰人生第一次站在競選舞台上幫候選人助講，鄭重推薦4號曾獻瑩。（圖/曾獻瑩提供）

馬金同台助選曾獻瑩

選前黃金週各地造勢大會風起雲湧，前總統馬英九到大安森林公園為大安文山台北市議員候選人曾獻瑩站台助選，一句「這孩子真不容易」，加上前國安會秘書長金溥聰鄭重推薦，新聞直播三天內吸引超過十萬人觀看。

馬英九在曾獻瑩的造勢大會推薦曾獻瑩：「雖然只認識他五天，但這孩子（曾獻瑩）真不容易」，四歲的時候父親就過世了，母親孤身一人把三個孩子帶大，但是他（曾獻瑩）積極向學，考上了台大工商管理系，後來進了台積電，不但工作努力，還得到台積電卓越工程師獎。

曾獻瑩四歲喪父，孤兒寡母單親家庭，靠著教育走出貧窮，苦讀考上台大後進入台積電工作。（圖/ 曾獻瑩提供）

前國安會秘書長金溥聰也跟馬英九合體同台為曾獻瑩站台，還說是人生第一次站在競選舞台上幫候選人助講，但是為了推薦一個好的人才，向大家鄭重推薦4號曾獻瑩。

金溥聰補充，很多朋友問他你跟曾獻瑩熟嗎？為什麼這麼盡力幫他？金溥聰說，他是在報紙上看到曾獻瑩在國民黨黨內初選民調原本是第一名，只因為沒有加權，但是對手加權到100%，沒辦法得到提名，後來黨中央特別報准曾獻瑩參選，金溥聰認為曾是遺珠之憾，所以主動聯絡曾獻瑩，聊了幾次之後，確定曾是值得他幫助的人。

這次造勢大會曾獻瑩說非常感恩，能夠有前總統馬英九和前國安會秘書長金溥聰推薦助選，讓他吸引到不少關注，三天內超過十萬觀眾點擊這場造勢大會，曾獻瑩直言：「恩典好大！」

曾獻瑩說他是一個新人，知名度不足，要當選非常不容易，所以有名人來推薦幫忙搶救是很關鍵的。曾獻瑩也呼籲支持者在最後關頭，一定要推薦親友搶救曾獻瑩，讓身為新人的他有機會來服務台北市民。