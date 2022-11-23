選前倒數關鍵3天，藍綠高雄市長持續車掃催票。昨民進黨高雄市長陳其邁前進左營眷村掃票，社區放焰火迎接，更有藍營里長聚集百人力挺。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（23）日回應，自己尊重里長做的選擇，但選票開出來才最重要。

陳其邁競總指出，昨天車掃前進藍營大票倉的左營眷村，車隊掃街的終點選在國民黨籍左營區新下里里長黃慶德的服務處外，黃慶德還聚集近百名支持者到場歡迎，現場湧排隊人龍等著與陳其邁合照簽名，也再次證實之前藍營基層里長紛紛表態挺做實事市長的傳聞。

對此，柯志恩表示，這些事情從她下來後就到處發生，「里長要做什麼選擇，我們都非常尊重」，不過有時自己的團隊經過一些地方，里長也願意及很誠意放鞭炮，自己都非常歡迎，「我覺得選票出來才最重要」，至於表面放鞭炮、放焰火等，就是尊重每一個人的做法。

柯志恩今早則持續車掃，從國民黨高雄市黨部出發，由市議員候選人黃紹庭、陳若翠、許采蓁陪同，將繞著前金、新興、苓雅等行政區車掃。今天柯志恩的女兒洪均也與國民黨高市黨部副主委曹桓榮在另一台車陪同車掃。

至於兒子是否會輔選？柯志恩透露，兒子9月多就回來，因為他在美國微軟工作關係已經回去了，不過女兒跟丈夫會繼續陪她。