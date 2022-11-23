日本綜藝節目《超級變變變》主持人「阿欽」萩本欽一，日前高齡81歲的他在YouTube直播時突然表示身體不適，在結束直播後迅速送往醫院急診室，由於他八月時曾染上新冠肺炎，加上本身有慢性病史，如今再傳身體出現異狀，讓粉絲非常憂心。

日本長壽節目《超級變變變》於1979年底首播，由萩本欽一（阿欽）主持，之後加入香取慎吾一同主持，該節目是由素人參賽者以不同的方式利用自己的道具，演出獨特又創意的短劇，再由評審評分，而主持人萩本欽一知名度也就此竄升，在日本有著相當高的地位，而在節目的第98回中萩本欽一宣佈引退，讓在場主持人來賓感到不捨，更讓觀眾們意識到萩本欽一其實也高齡81歲了。

然而，21日萩本欽一在自己的YouTube頻道開直播，約莫晚間九點突然表示自己身體不適，「我現在突然覺得眼前一片黑，好像不得不去一趟醫院，再繼續直播下去，可能會有點不妙。」在結束直播沒多久後緊急送往醫院急診。

根據日媒《TBS NEWS DIG》報導中知情人士透露，萩本欽一是因在節目中「情緒過於亢奮」，導致有暈眩及類似脫水的狀況，而在經過簡單治療後，萩本欽一在凌晨兩點時已返家，目前身體已無大礙。