大S爆出因前夫汪小菲沒履行離婚協議支付生活費，而告上法院的事件越演越烈，前婆婆張蘭也正式發出聲明跟她撕破臉，台灣三合一星占權威李靜唯老師指出，大S紫微是「貪狼」坐命的女人，但對宮是「武曲自化忌」，所以個性外柔內剛十分霸氣，基本上婚姻都是她說了算，老師指出，「貪狼」不僅是紫微最大桃花星，也是顆非常重視物慾的星，所以結婚對象的經濟能力絕對是她首要考慮條件。

李靜唯老師說，三合「殺破狼」的女人一定要很晚婚，否則容易二婚、三婚，而且大S夫妻宮落在「紫微天府」，結婚對象最好是離過婚且出生地距離遙遠的，這點不論汪小菲或具俊曄都符合，更妙的是大S兩位老公都屬雞，以吠陀占星來看，大S上升星座是金牛座，所以今年再婚的確愛情得意，另以大S太陽處女，月亮雙魚來看，她是屬於非常重感情又愛美，但又非常看重金錢的星盤。

李靜唯老師指出，大S從2014至2020跟汪小菲的婚姻剛好走到凶星計都大運，但從2021年8月起大S開始走金星大運20年，金星對應的是塔羅大牌皇后牌，所以不論愛情或是財富都會豐收，只是大S從11月7日開始走進羅喉流月，它是一顆物質慾望很強烈的星，再加上火星逆行正打在大S夫妻宮（前夫也算），而11月14日火星又逆行回到大S的上升金牛，再加上水星進入大S的子女宮與火星對沖，所以汪小菲的情緒發言，勢必會狠狠激怒大S，進而延燒到子女扶養問題，產生更大衝突，尤其，這中間還有一個太陽跟水星合相，代表連雙方的母親長輩都爆發激烈的口水戰，這段官司之爭，可能會拖到明年5月。

至於汪小菲今年則走「武曲化忌」正沖夫妻宮，老師認為，這樣的運勢也只有大破財的份，汪小菲和大S基本上都是福德宮破了，而且「身宮」同樣在夫妻宮，因此建議汪小菲將來一定要慎選另一半，再加上汪小菲生年「文昌化忌」，老師認為，汪小菲對於蓋章登記或簽約這類事，一定得慎重再慎重，免得重蹈覆轍。