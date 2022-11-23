鹹酥雞是許多人在工作一天後慰勞自己的食物首選，也因為考量蔬菜都是低熱量，會特意選幾項炸蔬菜，以抵銷吃炸物的罪惡感。營養師提醒，油炸蔬菜熱量可能高於同重量的動物性食材，且蔬菜本身水分越高，吸入油量也越高，尤其許多人喜歡的裹著麵衣製成的「炸蔬菜餅」吸油率高達42%，令人乍舌。

營養師曾依田在其臉書粉專表示，若不經過度烹調，蔬菜類食材的確熱量很低，因此營養師會建議減重需求者可大量攝取蔬菜，以獲得豐富膳食纖維、增加飽足感，然而油炸方式卻不同於一般熱量計算，她指出誘人炸物隱藏的陷阱，提醒民眾注意。

首先，油炸方式不同於一般熱量計算。她表示，油炸是利用高溫將水分汽化，使食物表面硬化，產生酥脆口感，蔬菜類因含較多水分，當水分加熱汽化後，油脂就會補進去水分的位置，所以油脂吸收率會上升，導致熱量變高，整體看來，熱量反而可能高於同重量的動物性食材。

此外，她表示，吸油率包含食材本身與麵衣吸附的油脂，所以麵衣使用越多、粉裹得越厚，就等於吸油量越多、整體熱量越高，人氣頗高的「炸蔬菜餅」，由切細的蔬菜絲混和粉漿下鍋油炸而成，為了讓蔬菜絲表面積較大，為了均勻沾到麵衣，麵衣使用量勢必比塊狀食材還多，吸油率高達42%。