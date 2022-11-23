2022年卡達世足賽20日開幕，昨天C組一場沙烏地阿拉伯對上阿根廷的比賽，引起各界關注，因為比賽結果大爆冷門，世界排名第51的沙烏地阿拉伯以2比1踢贏排名第3的阿根廷。財經網美胡采蘋也忍不住驚呼「中東足球元年嗎？」引起網友熱議，不少人暴動直呼，東方神祕力量發威了。

財經網美胡采蘋昨在臉書發文表示，昨天一場世界足球比賽，沙烏地阿拉伯對上阿根廷的結果引起軒然大波，因為沙烏地阿拉伯大爆冷門，贏過排名世界第3的足球強國阿根廷，她看了也忍不住驚呼「這是中東足球元年嗎？」

貼文引起網友討論，不少人都不敢相信阿根廷會輸。「因為禁酒、禁慾，所以球星們發揮失常了嗎」、「沙烏地：我們不是來世界盃渡假的」、「運彩輸了！本來壓阿根廷至少可以贏兩分以上的，太出乎意料」、「這是意外也是驚喜」、「神秘的東方力量」、「東方神秘力量發威了！」

2022年卡達世界杯足球賽C組，昨天阿根廷對上沙烏地阿拉伯，結果卻跌破大家的眼睛，本來許多人以為世界排名第3名的阿根廷應該能輕鬆晉級到淘汰賽，沒想到首戰就失利，以2比1的成績，輸給了世界排名第51名的沙烏地阿拉伯，讓不少球迷驚呆。